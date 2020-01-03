أغرب قضايا الخلع في أسبوع.. "حماتي لسعتني بالمعلقة"

تتعدد قضايا الخلع داخل محاكم الأسرة، ولم تعد قاصرة على العنف اللفظي والبدني فقط، بل ظهرت أسباب أخرى ترويها السيدات أمام محاكم الأسرة، يرصد "هُن"، أبرز قضايا الخلع في أسبوع.

"نعمات" تقيم دعوى خلع بسبب عنف حماتها

أقامت "نعمات.خ" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة تطالب فيها بالانفصال عن زوجها بعد أن بغضت الحياة الزوجية معه، وحملت الدعوى رقم 2124 لسنة 2019، وما زالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها، وذلك بعد زواج دام عام ونصف.

كانت دائمًا ما تتعرض للعنف من قبل زوجها وحماتها إلى أن وصل الأمر أن حماتها تقوم بحرقها بالمعلقة عندما لا يعجبها المذاق الخاص بالطعام، دون تدخل من زوجها، وتكرر الأمر كثيرا إلى أن أصبحت يدها مشوهة.

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"نادية" تقيم دعوى خلع بسبب مسحوق الغسيل

أقامت "نادية.ح" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالزنانيري تحمل رقم 2121 لسنة 2019، تطالب فيها بالانفصال عن زوجها لاستحالة العشرة بينهم، وذلك بعد مرور عامين فقط على زواجهما.

تعانى منذ بداية زواجها من بخل زوجها الشديد، فعندما كانت تطلب من زوجها الخروج أو شراء طعام من أحد المطاعم كان يواجهها بالرفض بل أحيانا يتطاول عليها بالألفاظ، حتى إنها كانت تظل معظم الأيام بدون طعام.

قام الزوج بسبب شدة بخله بطردها من المنزل بسبب استهلاكها لمسحوق الغسيل في 3 أيام.

زوجة تقيم دعوى خلع بعد إلقاء ملابسها من شرفة المنزل

أقامت "نرمين.ق" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة للانفصال عن زوجها بسبب استحالة العشرة بينهما، وذلك بعد أن أقدم زوجها على إلقاء ملابسها من شرفة المنزل لخروجها في وقت متأخر من الليل لإسعاف جارتها التي كانت تصرخ من شدة الألم، وذلك بعد مرور 9 أشهر على زواجهما.