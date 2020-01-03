نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة لها وبصحبتها نجلها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل "إنستجرام". Advertisements وكتبت "عبدالغفور" أعلى الصورة: "اللهم إني أستودعك أولادي يا من لا تضيع عنده الودائع". وولدت الفنانة ريهام عبدالغفور بمدينة المحلة الكبرى، مصر عام 1978، وهي ابنة الفنان أشرف عبدالغفور، تخرجت في كلية التجارة قسم لغة انجليزية، وأولى أعمالها الفنية كان بدور في مسلسل "زيزينيا" الجزء الثاني مع يحيى الفخراني وهالة صدقي ومن إخراج جمال عبدالحميد عام 2000.

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كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبدالغفور عبر "إنستجرام": اللهم أستودعك أولادي يا من لا يضيع الودائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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