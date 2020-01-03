نصائح عند استحمام الطفل في الشتاء

تواجه بعض الأمهات صعوبة في استحمام اطفالهم حديثي الولادة في فصل الشتاء، وذلك بسبب برودة الطقس ، يقدم موقع "Daily Medical"، مجموعة من النصائح عند استحمام الطفل في فصل الشتاء.

درجة حرارة حمام الطفل

يجب أن يكون حمام طفلك من 37 درجة مئوية إلى 38 درجة مئوية، والذي يكون بمعدل درجة حرارة الجسم.

ماء حمام دافىء

تأكدي من أن ماء الحمام دافئ بشكل مريح، ولكن ليس ساخناً، ضعي الماء البارد في الحمام أولاً، ثم أضيفي الماء الساخن، ثم قومي بخلط الماء جيداً للتأكد من عدم وجود أي نقاط ساخنة، فهذا سيقلل من خطر حرق طفلك.

تجنب وضع طفلك في الحمام فور تشغيل صنبور المياه

لا تضعي طفلك في الحمام عندما يكون الماء لا يزال قيد التشغيل من الصنبور، حيث يمكن أن تتغير درجة حرارة الماء بسرعة ويمكن أن يصاب الطفل بحروق في ثانية واحدة من لمس الماء عند 60 درجة مئوية.

شراء ميزان حرارة

يمكنك شراء ميزان حرارة للتحقق من درجة حرارة ماء الحمام، فبعض موازين الحرارة هي أيضا لعبة ممتعة أو قطعة من معدات الحمام.

Advertisements

أبق طفلك بعيداً عن الصنابير

التي قد تكون ساخنة عند اللمس، وحاولي تعليم طفلك ألا يلمس الصنابير أثناء نموه في مرحلة الطفولة.

دفىء الغرفة

حافظي على دفئ الغرفة، حتى لا يصاب الطفل بنزلات البرد.