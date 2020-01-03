لإطلالة أنيقة.. هكذا تنسقين المعطف الطويل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يعتبر المعطف الماكسي من أبرز صيحات الموضة النسائية المنتشرة هذا الشتاء.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن المعطف الماكسي هو معطف طويل للغاية؛ حيث يصل طوله إلى الكاحل، مشيرة إلى أنه يعد خيارا مثاليا للتنسيق مع الفساتين أو التنانير القصيرة بصفة خاصة، وذلك من أجل تدفئة الساقين.
وأضافت كاركوفسكي أن المعطف الماكسي يأتي مصنوعا من الصوف أو خامة التويد المتينة، لافتة إلى أنه يمتاز بقصّة ضيقة تساير خطوط القوام لتبوح بأنوثته أو بقصّة أكبر من المقاس “Oversized” لإطلالة أكثر جرأة وتحررا.
ويزدان المعطف الماكسي بنقوش الكاروه الكلاسكية ليضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة. وإلى جانب نقوش الكاروه التقليدية ذات الأبيض والأسود والرمادي يتألق المعطف أيضا بنقوش كاروه ذات ألوان زاهية كالأحمر والأخضر لإطلالة أكثر جاذبية وعصرية.
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