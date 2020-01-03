"توي سنيكرز" أحدث صيحات الأحذية الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يمثل "توي سنيكرز" “Toy Sneakers” أحدث صيحات عالم الأحذية الرياضية هذا الموسم ليُضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة “Elle”، أن "توي سنيكرز" هو حذاء رياضي يتألق بالألوان الزاهية على غرار أحذية الدمى وأحذية الأطفال، مشيرة إلى أنه يستلهم عالم ألعاب الليجو وألعاب الفيديو ويستحضر روح الثمانينيات والتسعينيات الجذابة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن الحذاء الرياضي "توي سنيكرز" يمتاز بطابع جريء وصارخ؛ لذا ينبغي تنسيقه مع ملابس تتحلى بالبساطة والهدوء كإطلالة المونوكروم ذات اللون الواحد كالأسود أو الرمادي أو الأزرق الداكن.