طريقة عمل فرنش توست بالجبنة

"الفرنش توست بالجبنة" من الأطعمة سريعة التحضير، التي تتميز بمذاقها المميز، ويمكن إعدادها في وجبة الإفطار والعشاء.

قدمت الشيف دعاء حسين، مقدمة برنامج "حاجة حلوة" على يوتيوب، خطوات سهلة وسريعة لإعداد الفرنش توست بالجبنة في المنزل.

مقادير فرنش توست بالجبنة

توست

بيض

كوب لبن

ملح

فلفل أسود

مكعب زبدة

جبنة فلامنك

شيدر

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رومي مدخن

طريقه تحضير فرنش توست بالجبنة

- خلط الحليب مع البيض والملح والفلفل.

- وضع شرائح الجبن داخل التوست.

- تذويب الزبدة في طاسة.

- غمس التوست في خليط اللبن والبيض على الجانبين.

- وضع التوست في الزيت المغلي حتى تأخذ لونا ذهبيا من الجانبين، ثم تُقدم.