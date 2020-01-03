"ده جمال رباني".. ردود فعل فنانات تعرضن لشائعات عمليات التجميل

عمليات التجميل هي أمر شائع في الوسط الفني، فجعلها المتابعون حالة عامة بين كل الفنانات، وأصبحت الشائعات تلاحق البعض منهن، ليخرجن عبر حساباتهن على "السوشيال ميديا" للرد على هذه الاتهامات أو في تصريحاتهن.

ويرصد "هن" فنانات تعرضن لشائعات إجرائهن عمليات التجميل:

نجلاء بدر

عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، استرجعت الفنانة نجلاء بدر، ذكرياتها مع متابعيها، إذ نشرت عددا من صورها خلال فترة المراهقة ودراستها الجامعية.

وتلقت "نجلاء" تعليقا من متابعة لها تتهمها بأنها خضعت لعملية تجميل، قائلة: "عمليات التجميل ادعيلها ده أنتي بقيتي حد تاني خالص"، لترد عليها الفنانة ساخرة من تعليقها: "حبيبتي أنتي مسكينة خالص".

وانضم بعض المتابعين دفاعًا عن الفنانة نجلاء بدر: "تجميل إيه أنتي حولة.. والله لولا خايفة أنها تزعل مني كنت قولت أنها زمان أحلى.. بس هي حلوة في كل وقت ما شاء الله" "هي ليه الناس متكونش ذوق في كلامها بجد.. هي فعلا حلوة أوي".

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ميريهان حسين

تعرضت أيضًا الفنانة ميريهان حسين لهذه الشائعات، فبعدما نشرت عددا من جلسات التصوير الخاص بها عبر "إنستجرام"، وظهرت بشكل مختلف أمام المتابعين الذين اتهموها بأنها أجرت عمليات تجميل.

وردت "ميريهان" على هذه الشائعات، بطريقة ساخرة في فيديو جديد تستخدم فيه واحدا من تطبيقات الهاتف الذكي التي تغير الشكل، فظهرت بشفاه وأعين كبيرة وأنف صغير، وتحدثت قائلة: "لم تقم بأي عملية تجميل، وأن كل شيء بها طبيعي الحجم، سواء عينها أو شفتيها وأنفها، وأن جمالها طبيعي".

زينة

وانضمت الفنانة زينة إلى هذه القائمة، حيث تعرضت أيضًا لهذه الشائعات من متابعيها، بأنها أجرت عملية تجميل بأنفها، وهو ما تسبب في تغير ملامح وجهها.

لكن، زينة نفت هذه الشائعات، عبر خاصية "القصص المصورة" على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حينما تعرضت لسؤال من أحد المتابعين "إنتى جميلة ولم تكن بحاجة إلى عملية تجميل فى الأنف"، ولكن زينة أكدت أنها لم تجر أى عملية لأنفها، معلقة "ماعملتهاش والله".

وتابعت زينة عبر خاصية "القصص المصورة" أيضًا معلقة: "بطلوا شائعات حتى مناخيرى مش سايبنها فى حالها يا ظلمة".