قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الباستا فلورا، خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع عبر فضائية "CBC سفرة"، وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل الباستا فلورا 3 أكواب دقيق ربع ملعقة صغيرة ملح 1 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر كوب زبدة كوب سكر بودرة ملعقة صغيرة بشر برتقال 3 بيضات Advertisements ملعقة صغيرة فانيليا كوب مربى مشمش طريقة عمل الباستا فلورا اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح. اخلطي السكر البودرة مع الزبدة فى العجان. ضيفي البيض وبشر البرتقال والفانيليا. ضيفي خليط الدقيق لخليط البيض والزبدة وقلبي. افردي العجينة في صينية وضيفي على الوجه مربى المشمش. شكلي جزء من العجينة على شكل حبل واعملى بها أشكال على وجه الصينية. ادخلى الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل باستا فلورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.