نهاد أبو القمصان: "سالمونيلا" جريمة.. والمطرب بيعمل فلوس على حساب المرأة

فتحت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، النار على المطرب تميم يونس، صاحب أغنية "سالمونيلا".

وكتبت أبو القمصان على حسابها الشخصي بـ"فيسبوك": "يا تميم يونس المشرحة مش ناقصة قتلة وأغنية سالمونيلا جريمة، أنا مش بتكلم عن التحليل الفني وإنها كوميديا، لكن تميم شاب بتاع دعاية وإعلانات، يعني فاهم كويس التأثير في الوعي واتجاهات السلوك ودايمًا الكلام عن الستات البضاعة الرايجة حتى لمشايخ السلفية، فهو بيهبد الهبدة اللي يعمل بيها فلوس على النت من أول إنتي أي كلام لحد، لو قلتي لأ هقول عليكي مسيكبة".

وأضافت: "دي جريمة كراهية تتعمل في بلد مفيهاش ميثاق إعلامي أو قانون بيحمي الناس من العنصرية، حلال عليه القرشين، والترند وبرامج السهر اللي هتركب على الترند، بس ما يطلعش هو يعمل فيها المثقف الفهيم بتاع المبادئ اللي بيواجه مجتمع ذكوري لأن حضرتك فتحت باب للتنمر والعنف ضد البنات والستات مش عارفين آخره إيه".