إسراء في دعوى خلع: حماتي حطت لي تعبان في أوضة نومي.. وجوزي ما صدقنيش

"استحالة العشرة الزوجية"، جملة مقترنة بالعديد من قضايا الطلاق التي تقيمها السيدات لإنهاء حياتهن الزوجية، تكمن وراءها آلاف الأسباب التي تؤدي إلى وقوف المرأة بساحات المحاكم، ويأتي الخذلان على رأس المشكلات خاصة في حالة فقدان الثقة بين الطرفين، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غريبة عن المألوف، كان أحدها قصة "اسراء.ت"، صاحبة الـ 27 عاما.

أقامت الزوجة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بكفر الشيخ تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بعد أن بغضت الحياة الزوجية معه، وتخشي أن تفقد حياتها وخاصة بعد أن أقدمت والدة الزوج على محاولة التخلص منها لتزويج ابنها من ابنة اختها الكبرى، وحملت الدعوى رقم 1018 لسنة 2019، وما زالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

Advertisements

تقول الزوجة في حديثها لـ "الوطن"، إن والدة زوجها لا تريدها منذ اللحظة الأولى من دخولها المنزل وحاولت بشتى الطرق أن تفرق بينها وبين زوجها حتى وصل بها الأمر أن تضع لها ثعبانا داخل غرفة نومها أثناء غياب زوجها، وعندما أخبرت الزوجة زوجها عما حدث تعدى عليها بالسباب واتهمها بأنها ترمي والدته بالباطل: "جوزى مصدقنيش أما قولتله وقالي أبوكي معرفش يربيكي تحترمي الناس الكبيرة إزاى".

تتابع صاحبة الـ 27 عاما حديثها بأنها لم تعد تأمن على نفسها في بيتها وخاصة بعد أن قام الزوج بطردها من بيت الزوجية والوقوف بجانب والدته، موضحة أن حماتها تحاول التفريق بينهم لرغبتها في تزويج ابنها من ابنة أختها بعد أن انفصلت عن زوجها، لذلك أقامت الزوجة دعوى الخلع ضد زوجها بعد أن رفض نقلها إلى مسكن آخر تأمن العيش به، وما زالت الدعوى قيد النظر للفصل فيها.