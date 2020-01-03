أعراض السالمونيلا.. الأسباب والعلاج بعد تصدرها محركات البحث

خلال ساعات قليلة تصدرت أغنية "السالمونيلا" للمطرب تميم يونس محركات البحث وأصبحت واحدة كذلك من ترندات "جوجل"، والسالمونيلا التي تحمل الأغنية اسمها هو نوع من البكتيريا التي تعد السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالأمراض المرتبطة بالطعام، ولا يمكن رؤيتها أو شمها أو تذوقها، بحسب موقع "ويب ميد".

ويسمى المرض من هذه البكتيريا رسميا السالمونيلات، يمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة والإسهال والحمى والألم والتشنج في البطن، ويتحسن معظم الناس بمفردهم في المنزل خلال 4 إلى 7 أيام، ويستعرض التقرير التالي كل ما تود معرفته عن السالمونيلا.

أسباب السالمونيلا

يمكن للناس والحيوانات حمل السالمونيلا في الأمعاء والبراز. وغالبا ما تنتشر البكتيريا من خلال الأطعمة الملوثة. تشمل المصادر الغذائية الشائعة لعدوى السالمونيلا ما يلي:

اللحوم النيئة وغير المطهية، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي والبط ولحم البقر ولحم العجل ولحم الخنزير.

الفاكهة الخام أو الخضروات.

الحليب غير المبستر ومنتجات الألبان الأخرى، بما في ذلك الجبن الطري والآيس كريم والزبادي.

البيض الخام أو غير مطبوخ جيدا.

الأطعمة المصنعة.

يمكنك أيضا الإصابة بالسالمونيلا مباشرة من خلال:

سوء غسل اليدين. قد تمر البكتيريا بسبب عدم غسل يديك جيدًا بعد استخدام الحمام أو تغيير الحفاضات.

الحيوانات الأليفة. الحيوانات مثل الكلاب والقطط والطيور والزواحف يمكن أن تحمل البكتيريا.

أعراض السالمونيلا

تشنجات في المعدة.

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براز دموي.

إسهال.

البرد والقشعريرة.

حمى.

صداع الرأس.

معدة مضطربة.

تقيأ.

تميل الأعراض إلى البدء من 8 إلى 72 ساعة بعد الإصابة. عادةً لا تستمر معظم الأعراض لأكثر من أسبوع، ولكن قد تستغرق عدة أشهر حتى تعود حركات الأمعاء إلى طبيعتها.

علاج السالمونيلا

للبالغين الأصحاء: إذا كنت تعاني من الإسهال، اشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى. قد يقترح طبيبك أن تأخذ دواء مثل loperamide (Imodium) إذا كان الإسهال شديدًا.

إذا أكد طبيبك أن لديك عدوى السالمونيلا، فقد يصف المضادات الحيوية. خذها كما هو محدد تمامًا، وتأكد من إنهاء الوصفة الطبية.

للأطفال: إذا كان لدى طفلك نظام مناعي صحي، فقد يترك الطبيب العدوى تأخذ مجراها. إذا كان لديهم ارتفاع في درجة الحرارة، فقد ترغب في إعطاء عقار الاسيتامينوفين. كما هو الحال مع البالغين، يجب أن شرب الكثير من الماء.

في حالات خاصة: قد يحتاج الرضع والمسنين والأشخاص الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة إلى مضادات حيوية.