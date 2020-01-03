عقب خضوعه لعملية جراحية.. ما هو المرض الذي أصاب الفنان داوود حسين؟

"جلطة قلبية" أصيب بها الفنان الخليجي داوود حسين، استدعت التدخل الجراحي، نهاية العام الماضي، إلا أنه طمأن جمهوره على حالته الصحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقال "حسين": "الحمد لله رب العالمين، أنهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز وجل، ووجود إنسان يحب عمله ويملك كاريزما إنسانية رائعة، محب للخير، صديق الجميع، إنه يجعلك تفخر بوجود الدكاترة أمثاله فى الكويت، دكتور بدر المهدي في مستشفى مبارك، قسم القلب.. شكراً من القلب الذى عالجته.. ومرحباً بك فى قائمة إخوان دنياي".

وفيما يلي معلومات عن الإصابة بجلطة قلبية، بحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية:

أعراض الإصابة بجلطة قلبية

- الشعور بآلام مستمرة في الصدر بشكل مفاجئ.

- الإصابة بآلام في الذراع اليسرى أو اليمنى، قد يمتد إلى العنق أو الفك أو الظهر أو المعدة، في بعض الأحيان يكون الألم شديداً، وفي أحيان أخرى يكون على شكل عدم ارتياح.

- الشعور بالإعياء والتعب.

- التعرق باستمرار.

- الشعور بضيق في التنفس.

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خطوات يجب القيام بها عند الشعور بجلطة قلبية

- ممارسة أي جهد قد يؤدي إلى تفاقم الحالة.

- الاتصال بالإسعاف على الفور.

نصائح للوقاية من جلطة قلبية

- إتباع نظام غذائي صحي.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- الإقلاع عن التدخين، وتجنب الجلوس بجوار المدخنين.