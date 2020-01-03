كايلي جينر وابنتها تخطفان الأنظار في إطلالة متماثلة باللون الأخضر

في كل عام يقوم فرد من أفراد عائلة كارداشيان/ جينر Kardashian/ Jenner، بإقامة عشاء خاص لموسم الأعياد، وهذا العام كانت كايلي جينر Kylie Jenner صاحبة الدعوة، حيث قامت بتحضير حفل عشاء فاخر حضرته العائلة والأصدقاء المقربون، وقد اختارت لهذه المناسبة اطلالات رائعة وفاخرة باللون الأخضر لها ولابنتها الصغيرة ستورمي Stormi، في فساتين كانت قد صُمّمت خصيصًا لهما لهذه المناسبة، من دار رالف أند روسو Ralph&Russo

كايلي وابنتها في فساتين باللون الأخضر من رالف أند روسو:

بطلب من كايلي جينر Kylie Jenner قامت دار رالف أند روسو Ralph&Russo بتصميم وتنفيذ فساتين سهرة فاخرة من الحرير باللون الأخضر الزمردي، لها ولابنتها الصغيرة ستورمي Stormi لحفل عشاء الكريسماس.

فستان كايلي Kylie بدا غاية في الفخامة مع قصة الكورسيه الأوف شولدرز، والفتحة الطويلة على الساق، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من اللون نفسه، وعقدًا ماسيًّا فاخرًا مرصعًا بأحجاز من الزمرد، تناسبت مع لون الفستان.

أما ستورمي فقد كان فستانها ظريفًا، وتصميمه طفوليًّا وأنيقًا، مع أكمام منفوخة وخصر محدد بحزام عريض، وقد ارتدته مع حذاء رياضي أبيض.

في اليوم الثاني البيجاما كانت خيار كايلي لها ولابنتها:

أما في اليوم الثاني فقد تخلت كايلي جينر Kylie Jenner عن الطلة الفاخرة التي اعتمدتها في مساء اليوم السابق، وشاهدناها برفقة ابنتها ستورمي Stormi في البيجاما المزينة برسومات مستوحاة من الكريسماس مع الجوارب القطنية.

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كايلي جينر Kylie Jenner وابنتها ستورمي Stormi، تخطفان الأنظار في اطلالات متماثلة في حفل خاص أقامته في منزلها، لموسم العطلات، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذه الاطلالات.

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