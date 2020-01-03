يعد اللب أحد أنواع التسالى التي نشأت في المكسيك، وهو بمثابة وجبة خفيفة، ويعتبر التسالى الأفضل في أرياف الولايات المتحدة الأمريكية في فصل الخريف، رغم توافره على مدار العام.

وإليك طريقة تحميص اللب في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي:

- نُحضِر كميّةً من بذور دوّار الشمس الطازج، ونتركها عدّة أيام حتى تنشف وتجف أو يُمكن إحضار البزر جافاً.

- نُحضر وعاءً معدنيّاً عميقاً "صاج" أو مقلاة كبيرة تفي بالغرض، ونضعها على النار ثُمّ نضع البذور في الوعاء مع مراعاة التقليب والتحريك بشكل مستمر على أن تكون النار متوسّطة في البداية، ثمّ تُخفّف كي لا يحترق البزر.

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- نرشّ القليل من الملح عليه خلال عملية تقليبه مع الاستمرار بالتحريك، حيث إنّه سيتغيّر لون الملح الى اللون البني خلال التحميص وتخرج منه رائحة التحميص ثمّ نُخرجه ونتركه جانباً كي يبرد تماماً.

- يمكن إضافة بعض النكهات إلى البزر خلال عمليّة التحميص.

- يُضاف قليل من الماء والملح وأيّ نكهاتٍ أخرى، ونُقلّب ونُحرّك حتى يتبخّر الماء ويبقى البزر وحده، ثمّ نرفعه عن النار ونتركه كي يبرد ثمّ يُحفظ لحين الاستخدام.