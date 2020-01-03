تعرف على أعراض التهاب الحلق

"التهاب الحلق" من الأمراض الشائعة التي تصيب مختلف الفئات العمرية، وتؤثر على عملية البلع، وتُشعر المريض بآلام عند الحديث كثيرا، ما يؤثر على نشاطه اليومي. وفيما يلي أعراض التهاب الحلق، وفقا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي: - الشعور بألم في منطقة الحلق باستمرار. - الإصابة بالصداع دون وجود سبب واضح في ذلك. - ظهور بقع حمراء بسقف الفم. Advertisements - الشعور بآلام عند بلع الأطعمة والمشروبات. - احمرار اللوزتين وتورمهما. - تورم العقد الليمفاوية بالرقبة. - القيء باستمرار.

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