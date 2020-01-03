يعد الخيار المخلل من الأكلات الفاتحة للشهية، التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل بدلا من شراءه من الخارج. المقادير 1/2 كيلو جرام من الخيار الصغير. 4 فصوص ثوم. كوب ماء. ملعقة كبيرة ونصف من الملح. ورقة لورى مجففة. ملعقة صغيرة شبت أخضر الطازج. 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار المجفف. كوب من الخل. برطمان فارغ للتخزين. طريقة التحضير يغسل الخيار جيدا، ويفرك تحت الماء البارد للتأكد من تنظيفه. Advertisements تزال الأجزاء المتبقية من الساق أو الزهور، تقطع بشكل طولي. يهرس الثوم، ويضاف للبرطمان، ويضاف الشبت والفلفل الأحمر وورق اللورى. يضاف الملح على كوب من الماء، ويذاب. يوضع قدرا صغيرا على نار متوسطة، ويوضع كوب الماء والخل ويحرّك المزيج حتى الغليان، ويزال من النار. يسكب المزيج الساخن من القدر إلى البرطمان، ويحرّك المزيج. يضاف الخيار بحرص إلى البرطمان بعد أن يبرد تماما. يرص الخيار بشكل طولي ومُتراص، حتى يمتلئ البرطمان بالكامل. يحكم إغلاق البرطمان، ويحفظ في الثلاجة لمدة بين يومين إلى أربعة أيام قبل تناوله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الخيار المخلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.