الامارات | 26 ألف شخص زاروا «برواز دبي» ليلة رأس السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألف شخص زاروا «برواز دبي» ليلة رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي أن عدد زوار برواز دبي ليلة رأس سنة 2020 بلغ 26 ألف شخص، فيما بلغ عدد زوار الحدائق 50 ألفاً و191 شخصاً.

وأوضحت البلدية لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد زوار حديقة زعبيل بلغ 10 آلاف و661 زائراً، وحديقة الخور 8788 زائراً، وحديقة الممزر 12 ألفاً و242 زائراً، وحديقة مشرف 18 ألفاً و500 زائر.

وأشارت إلى أن دخول الزوار لبرواز دبي ليلة رأس السنة تم عبر البوابات (1 و2 و3 و5)، لافتة إلى توفير المواقف المجانية بحديقة زعبيل لمن قدموا للبرواز بالسيارة.

Advertisements

وأفادت إحصائية جديدة، أعلنتها البلدية، بأن البرواز استقبل نحو 600 ألف زائر منذ شهر مايو الماضي. وأكدت البلدية أنها تتطلع لزيارة ملايين الزائرين للبرواز، الحاصل على شهادة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عن فئة «أكبر مبنى على هيئة برواز» في مايو الماضي.

ويوفر البرواز مشاهد وإطلالات ساحرة على دبي القديمة والحديثة ضمن برواز واحد، ليكون دلالة للربط بين الماضي العريق للمدينة وحاضرها المزدهر، كما يوفر صوراً وفيديوهات بانورامية لكامل مدينة دبي، ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها وحتى تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر.

وكان مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، أكد أن البرواز أصبح واحداً من أحدث المعالم الثقافية السياحية والترفيهية على مستوى الدولة، منذ افتتاحه في يناير 2018، حيث يمثل صرحاً بارزاً، يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة لمدينة دبي القديمة والحديثة، ضمن «برواز واحد»، ليشكل جسراً يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر.