الامارات | عروض نارية تزيّن سماء دبي كل ليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض نارية تزيّن سماء دبي كل ليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستمر الأجواء الاحتفالية لمهرجان دبي للتسوّق بدورته الخامسة والعشرين في نشر الفرح والبهجة في مختلف أنحاء المدينة، وتزداد هذه الأجواء تألقاً مع عروض الألعاب النارية الخلّابة التي تزيّن سماء المدينة كل ليلة. وينتظر أن تشهد دبي أكثر من 50 عرضاً للألعاب النارية من الآن وحتى نهاية المهرجان، وذلك في عدد من أهم وجهات التسوّق والترفيه حول المدينة، مثل «برواز دبي»، و«ذا بييتش»، و«السيف»، ودبي فستيفال سيتي مول، و«لامير»، و«ذي بوينت».

ويزداد برواز دبي تألقاً خلال مهرجان دبي للتسوّق مع عرض ضخم للألعاب النارية في الساعة 7:30 من مساء كل يوم جمعة، بينما سيكون زوّار دبي فستيفال سيتي مول على موعد عروض الألعاب النارية من السبت 4 يناير وحتى الأربعاء 8 يناير في تمام الساعة 8 مساءً. ويقدّم «ذي بوينت» في نخلة جميرا عرضاً خاصاً من السبت 25 يناير وحتى الأربعاء 29 يناير في تمام الساعة 9 مساءً. وتقدّم مجموعة من أبرز وجهات مِراس عروضاً خلّابة للألعاب النارية خلال مهرجان دبي للتسوّق، حيث تقدّم «ذا بييتش» عرضاً يومَي الخميس والجمعة من كل أسبوع في الساعة 8:30 مساءً، بالإضافة إلى عرض يومي من 18 حتى 22 يناير، بينما تقدّم «لامير» عرضاً كل خميس وجمعة في الساعة 9:30 مساءً، بالإضافة إلى عرض يومي من 11 حتى 15 يناير. وسيكون زوّار خور دبي على موعد مع عروض الألعاب النارية في «السيف» كل خميس وجمعة في الساعة 10:30 مساءً طول فترة مهرجان دبي للتسوّق.

وستشهد هذه الوجهات عروضاً ضخمة للألعاب النارية خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية للدورة الـ25 للمهرجان، وسيكون سكّان وزوّار المدينة على موعد مع ثلاثة عروض يومية من الخميس 30 يناير وحتى السبت 1 فبراير، كما سيكونون على موعد مع عرض إضافي في «برواز دبي» يوم الجمعة 31 يناير.