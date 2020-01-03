الامارات | «لش».. منتجات مرحة لتجربة استحمام مختلفة

شكرا لقرائتكم خبر عن «لش».. منتجات مرحة لتجربة استحمام مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ ثمانينات القرن الماضي، تقدم «لش» مجموعات مميزة من منتجات العناية بالبشرة والجسم، التي تتميز بالمزج المرح والمميز بين الألوان والأشكال الملفتة، وبين المنتجات العطرية القوية، التي استطاعت منذ انطلاقها إلى تحويل منتجات الاستحمام إلى تجربة ممتعة، للكبار والصغار.

وتقدم «لش» وبحسب المواسم المختلفة، مجموعات مميزة تتناسب ومفهوم الحدث، وتقدم لهذا الموسم مجموعة مبتكرة ومرحة من المنتجات الخاصة بالاستحمام من صابون، وكرات ملح تذوب في الماء، وماسكات للوجه، ومرطبات للجسم، وغيرها الكثير، التي تتميز بأفكارها الطريفة، المصممة على شكل جمال، وكرات ملوّنة، وأشكال كرتونية مرحة، ما يعين على جذب الأطفال إلى تجربة الاستحمام الممتعة.