الامارات | 35 طفلاً مبدعاً في برنامج «صَمِّم وابنِ»

شكرا لقرائتكم خبر عن 35 طفلاً مبدعاً في برنامج «صَمِّم وابنِ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج «صمِّم وابنِ»، الخاص بمجال التصميم الإبداعي، الذي أقيم بمركز الطفل في خورفكان لأطفال مراكز المنطقة الشرقية ضمن المستوى الأول، وكذلك في مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر لأطفال مراكز مدينة الشارقة، ضمن المستوى الثاني من البرنامج.

ويشارك في البرنامج 35 طفلاً وطفلة من المستويين الأول والثاني، قدموا أكثر من ثمانية مشروعات في البرنامج، الذي يهدف إلى ترسيخ قيمة العمل الجماعي، والاستفادة من الطرق والتقنيات اليدوية للتصميم والتصنيع، وتطوير المهارات اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى تطوير طريقة التصميم الابداعي والابتكار، وتعلم كيفية التصميم الثلاثي والثنائي الأبعاد.

وشارك المنتسبون في ورش تدريبية عدة ضمن المستويين، أبرزها: ورشة القفاز الذكي، ولصنع حذاءك بنفسك، وورشة طاولة الخشب، وصنع سماعة صغيرة؛ واختتم البرنامج بمسابقة عرض المشروعات التي تضمنت «تصميم شعار لإمارة الشارقة، وعمل ثلاثة تصاميم أخرى لمنتجات تحمل هذا الشعار، وكذلك عمل مسرح صغير للدمى، لتصميم إطار مسرح عرائس صغير.

وجاءت نتائج المستوى الثاني كالتالي: فوز مشروع المسرح الخشبي بالمركز الأول، حيث استخدم الأطفال القص بالليزر والمنشار الكهربائي لتكوين المسرح والشخصيات، وحقق مشروع إعادة تصميم شعار أطفال الشارقة المركز الثاني، باستخدام قطرة الماء، باعتبارها بداية الحياة، لتصميم ثلاثة منتجات تحمل الشعار نفسه، فيما ذهب المركز الثالث إلى مشروع المسرح الخشبي، الذي يجسد قصة عن البيئة النظيفة ودور المجتمع فيها.