كساب: ساعات بكلم أحمد بدير وصلاح عبدالله.. المنتصر بيحب يسمع صوتهم

طمأنت عزيزة كساب، زوجة الفنان المنتصر بالله، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، حيث ذكرت أن حالته الصحية في تحسن وأنه أفضل من ذي قبل، موضحًة أن المنتصر بالله لم يغضب من عدم سؤال الكثيرين في المجال الفني عنه في مرضه، حيث يقدر ظروف كل شخص.

وأضافت "كساب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، على شاشة "ON E"، أنه لا يوجد منزل بدون مشاكل، والمنتصر بالله يقدر ذلك جدًا، مضيفة: "جوزي أحسن من الأول بكتير، ومش زعلان عشان الناس مش بيسألوا عنه، وهو حاليا مبسوط بأولاده وأحفاده".

Advertisements

وأشارت إلى أن أكرم السعدني، والفنانة رجاء الجداوي، ونادية لطفي أكثر الفنانين الذين يسألون عليه ويطمأنون عليه هاتفيًا، حيث ذكرت أن نادية لطفي تحدث أمس هاتفيًا مع الأسرة للاطمئنان على حالته الصحية، رغم أنها كانت تجري عملية جراحية.

وعن زيارة البعض له، ذكرت أن الأطباء منعوا الزيارة عنه أو التصوير معه، "ده الأقارب كمان مش بيزوروا بعضهم، إحنا حاليا في البيت مش في المستشفى بس الزيارة ممنوعة"، مضيفة: "الحمد لله إن فيه ناس بتتكلم في التليفون ونشكر ربنا إنه قاعد وسطنا".

وتابعت: "أنا أحيانا بتصل بأحمد بدير وصلاح عبد الله وأحمد أدم عشان هو يسمع صوتهم لأنه بيحبهم".