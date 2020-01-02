صور.. سر إطلالة هيفاء وهبي بشعر أشقر

إطلالة غير تقليدية لفتت بها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار، خلال ظهورها الأخير في مصر بشعر أشقر، أثناء إحيائها إحدى حفلات رأس السنة الميلادية، على عكس اللونين البني أو الأسود الذي تظهر به دائما منذ دخولها المجال الفني.

يرجع سبب ظهور هيفاء وهبي بشعر أشقر إلى تجسيدها شخصية "لي لي" في فيلم "أشباح أوروبا"، المقرر عرضه قريبا، بعد فترة غياب عن السينما.

يشارك هيفاء وهبي بطولة الفيلم كل من: أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة وأحمد داوود، والفيلم للمخرج محمد حماقي.

مناسبات ظهرت بها هيفاء وهبي بشعر أشقر

ولم تكن حفلة رأس السنة هي الأولى، التي ظهرت بها الفنانة اللبنانية بشعر أشقر، حيث تصدرت غلاف الفيلم بذلك الـ"لوك"، مرتدية بنطلون أسود من الجلد و"توب" أبيض، بالإضافة إلى سترة صفراء اللون.

Advertisements

في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، خصعت "هيفاء" لجلستي تصوير بتلك الإطلالة، بالإضافة إلى صورتها مع الفنان مصطفى خاطر خلال الفيلم.