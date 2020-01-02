تعرفي على أجمل وأفضل العطور النسائية

أفضل عطر نسائي سعودي لإضافة لمسات خاطفة في إطلالتك، حيث تبحث المرأة العربية عن عطر نسائي مميز يجعلها متفردة من نوعها ويكون عطر نسائي من أجود العطور النسائية التي تجعلها متوجة بعرش الرقي والجاذبية، نقدم لك أفخم الانواع من عطور 2019 قدمتها لنا أفخم دور العطور العالمية. إذا كنتي وتحبين الطبيعه الخلابه والازهار فيليق بك كثيرًا عطر La Panthere من دار كارتيير فهو مفعم بأريج الازهارالمنعشة ويحتوي على الازهار اكثر من اصداراته السابقة، يجمع بين الغردينيا والشاي الاخضر، والياسمين، وزنبق الوادي، الكمثرى، الأناناس، الورد.

ومكونات قلب العطر الأساسية هي المسك، خشب الصندل، الباتشولي، الجلد وهي متوازنه تمامًا مع الجريب فروت والبرغموت في النفخات العلوية لهذا العطر.

كذلك نقدم لك عطر Abia Noir من دار اجمل فهو عطر المرأة التي تعرف مكانتها جيدًا والمرأة القوية الثابتة أمام العاصفة، بينما عاطفتها الأنثوية تكمن بداخلها فهذا العطر يبرز فيه حيوية توابل الزعفران بلونها الناري التي تضفي عليها صبغة المرأة العصرية الديناميكية الراقية، فتبدأ في البداية نغمات البنفسج بالعزف بهدوء وتتشح بالغموض ولا تفشي كل الاسرار.

بروح العطر نوتات خشبية مع العنبر الرائع، الباتشولي، الجلد المدبوغ، الكاشميران، وتخطيهما ببحور من البهجة لتحقيق التوازن بين طبيعتها الانثوية وترسم ابتسامة ساحرة على وجهها طوال اليوم. وكان آخر اطلاقه من ماركة غوتشي الشهيرة باسم “بلوم نيتار دي فيوري” فهو عطر المرأة الحالمة والرومانسية والتي تحب التأمل كثيرًا، فروح العطر مكونة من الباتشولي، المسك، وقلبه من ازهار الورد، والاوسمانثوس.

وهذا العطر يدخل النشوه لقلوب كثير من النساء ومن الاصعب الابتعاد عن اقتنائه من الرشات الاولى له سوف تحبينه كثيرُا وتنجذبين لنفحاته العليا الاحلى من نسيم ليلية ربيعية مع رائحة الزنجبيل. عطر cinema هو عطر المرأة الكلاسيكية الانيقة والهادئة يتكون من الزهور الناعمة الكلاسيكية الفواحة، مع مزيج من الفواكه الحمضية لتحصلي على انتعاش مضاعف مع كلاسيكية رقيقة.

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هذا العطر من إنتاج عطور سان لوران الفرنسية تتكون نوتات العطر من براعم اللوز الحلو، اليوسفي، زهور بخور مريم كقاعدة اساسية لمكونات هذا العطر، ويأتي بعد ذلك زهور الفانويلا، النرجس والياسمين، الفانيلا، الجاوي، العنبر، والمسك. عطر Her Eau De Parfum هو عطر النساء اللواتي يعشقن الحرية والمرأة المتفائلة المقبلة على الحياة وتحب المتع الصغيرة الجميلة فيتجمع به الياسمين مع البنفسج مبتهجين متناغمين معًا، وقاعدة العطر نوتات الفانيليا والمسك التي تنعم عليها بمنتهى السعادة والفرح الغامر.

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