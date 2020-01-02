إليك أجمل خواتم الورود من إبداعات Dior العالمية

تشكل مجموعة روز ديور بوب Rose Dior Pop التي صمّمتها “فيكتوار دو كاستيلان” بمناسبة العيد العشرين لمجوهرات ديور Dior Joaillerie، تشكل احتفالاً مشرقاً، وهي تتفتّح كالأزهار بنفحة من السعادة من خلال إعادة تصميم الوردة بإصدارات مطليّة بالبريق ذي الألوان الجريئة.

خمس بتلات مطليّة بالبرنيق البنفسجي، الأزرق، الأخضر، الزهري، أو الأحمر، ذات تأثير حريريّ تزيّن الخواتم الذهبية، هذه التقنية، المُتقنة والشاعرية، هي من السمات الرمزية لدى فيكتوار دو كاستيلان، وتعكس المهارة الحرفيّة الاستثنائية لمشاغل المجوهرات.

وعلى خطى المصمّم المؤسِّس، تستحضر مدقّات الأزهار الثمينة من خلال الأحجار الوسطية الرائعة التي تضيء القطع، وتتباين مع نقاوة الألماس، بالإضافة إلى سيمفونية من المجوهرات الأنيقة والمتميّزة التي تتفاعل مع البشرة بأسلوب حسّي.

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