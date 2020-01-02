10 إطلالات فاخرة تبرز جمالك وتليق باستقبال العام 2020

في استقبال العام 2020، بدأنا نتطلّع إلى ما ستحمله هذه السنة الجديدة من مناسبات واحتفالات تستدعي الظهور بإطلالات أنيقة، فاخرة، وعصريّة على السواء. وبانتظار حلول أسبوع الموضة الباريسي للأزياء الراقية الخاصة بالربيع والصيف المقبلين الذي ستقام فعالياته في القسم الأخير من شهر يناير/كانون الثاني، تعرّفوا على هذه الأفكار الجديدة التي جمعناها من مجموعات 2020 وهي مرشّحة للظهور على البساط الأحمر لموسم المهرجانات العالميّة الذي يبدأ مع حفل الأوسكار في فبراير المقبل.

- تضمّنت مجموعة دار Valentino من الأزياء الجاهزة لربيع 2020 إطلالات مميّزة من بينها هذا الثوب المستوحى من تصميم العباية والذي تمّ تنفيذه بخامة الباييت وبلون ناريّ مشرق.

- يتميّز قماش التفتا بطابعه المترف، وهذا ما دفع دار Givenchy إلى استعماله في تصميم ثوب زهريّ عاري الكتفين رافقه "كاب" أسود طويل أضفى عليه إطلالة دراميّة لافتة.

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- يمكن اعتبار الذهبي أحد أبرز ألوان العام الجديد. هذا ما تؤكّده الإطلالات التي تضمّنتها مجموعة Marc Jacobs لربيع 2020 والتي تميّزت بطابعها العصري والفاخر على السواء.

- تُشكّل البدلة البرّاقة خيارًا مثاليًا في المناسبات، فلا تترددي في اعتمادها على طريقة العارضة المخضرمة نعومي كامبل التي ظهرت بها على ممشى عرض Saint Laurent لدى تقديم هذه الدار الفرنسيّة العريقة لمجموعتها الخاصة بربيع 2020.

- تضفي الكسرات لمسة حيويّة على الإطلالة خاصة عند اعتمادها على طريقة دار Oscar de La Renta من خلال تصميم يجمع بين أناقة العباية الشرقيّة، حيويّة الكسرات الطويلة، وإشراقة الخامات المعدنيّة اللامعة.

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- ابحثي عن خلطات لونيّة صادمة مثل اجتماع الأسود بالكحلي الذي رصدناه في مجموعة Alberta Ferretti لربيع 2020. واعتمديه بطريقة مبتكرة تضفي لمسات من التجدد على إطلالتكِ بعيدًا عن المفهوم التقليدي في هذا المجال.

- يُشكل اجتماع الإطلالة الدراميّة بالألوان المشرقة خيارًا صعبًا ولكن نجاحه يؤمن دائمًا نتائج مميّزة. جرّبيه على طريقة دار Richard Quinn في مجموعتها الخاصة بربيع 2020.

- عندما تجتمع البساطة بالأناقة نحصل حينها على تصاميم عصريّة وغير متكلّفة على طريقة دار Chanel. ركّزي على التفاصيل الصغيرة التي يكمن فيها سرّ نجاح الإطلالة الأنيقة.

- تحتلّ الخامات المعدنيّة مكانةً بارزة في موضة العام الجديد، فلا تترددي في اعتمادها لإطلالة لافتة على طريقة دار Dior التي استطاعت أن تقدّم هذه الخامات بأسلوب عصريّ ومتجدد.

- اعتمدت دار Brandon Maxwell في مجموعتها لربيع 2020 على استعمال الخامة نفسها للأزياء والأكسسوارات فكانت النتيجة لافتة بأناقتها.

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