تعرفي على الطرق الطبيعية لتطويل شعر العروس

سواء كنت عروس محجبة أم لا، تبقى العروس ، قبل الزفاف، تبحث عن الكثير من الأمور الجمالية التي تساعدها في الظهور بأجمل شكل طبيعي، لاسيما الحصول على شعر طويل وكثيف وناعم، لتبدوا جميلة أكثر في حفل الزفاف، أو لتزداد ألقا أمام زوجها في المنزل.

طرق تطويل شعر العروس قبل الزفاف.

ماسك الألوفيرا وزيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة من هلام الصبار

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 45 دقيقة.

اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.

كرري العملية من مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

ماسك زيت الخروع وزيت الجرجير وزيت الحلبة لتطويل شعر العروس

2 ملعقة كبيرة زيت خروع

نصف حبة أفوكادو مهروسة

ملعقة كبيرة زيت جرجير

ملعقة صغيرة زيت الحلبة

اخلطي الزيوت مع بعضها البعض، ومن ثم ضعي الأفوكادو المهروس في الخليط وقلبي جيدًأ

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ضعي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة، مع وضع غطاء الشعر البلاستيكي، لنتيجة أفضل، بعد مرور اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، وكرري العملية مرة أسبوعيا.

ماسك زيت الأرغان مع الكبسولات

ملعقة كبيرة من زيت الأرغان

كبسولة من فيتامين E

ملعقة كبيرة زيت خروع

ملعقة صغيرة زيت جوز هند

اخلطي زيت الأرغان مع فيتامين E وزيت الخروع.

وزعي الماسك على شعركِ واتركيه لمدة ساعة كاملة، مع تغطية الشعر.

اشطفي شعركِ بالماء.

كرري الماسك مرة كل أسبوع.

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