تعاني من آلام الرقبة.. إليك تمرينات سهلة يمكن ممارستها في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

آلام الرقبة من المشكلات المزعجة التي تهدد المصابين بالصداع الشديد والدوخة، فضلا عن صعوبة حركتها، وفي الغالب تحدث نتيجة القيام بحركات خاطئة، أو النوم على وسائد مرتفعة، أو الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة.

وبسبب تلك الآلام يلجأ المصابين إلى ممارسة بعض التمرينات التي تساعد على مرونة العضلات وتخفيف آلام الرقبة، ويمكن ممارستها في المنزل، وللتعرف على تلك التمرينات اضغط هنا.