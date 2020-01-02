ما هو داء سالمونيلا؟.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا اسم "السالمونيلا" لكن الكثير منهم لا يعرف هذا الداء.. فما هي السالمونيلا؟

بحسب موقع مستشفى "mayoclinic"، هو مرض بكتيري منتشر يصيب السبيل المعوي، عادةً ما تعيش بكتيريا السالمونيلا في الأمعاء الحيوانية والبشرية، ويتم إراقتها من خلال البراز. يصاب البشر في معظم الأحيان من خلال المياه الملوثة أو الطعام الملوث.

قد لا يعاني بعض الأشخاص المصابين بعدوى السالمونيلا من أي أعراض. ويعاني آخرون من الإسهال والحمى وتشنجات البطن في غضون 8 إلى 72 ساعة. ومعظم الأشخاص الأصحاء يتعافون خلال أيام بدون علاج معين.

لكن يمكن أن يتسبب الإسهال المرتبط بعدوى السالمونيا في جفاف شديد، الأمر الذي يتطلب الحصول على الرعاية الطبية الفورية. وقد تتم الإصابة بمضاعفات مهددة للحياة أيضًا في حالة انتشار العدوى خارج الأمعاء.

-ما هي أعراض السالمونيلا؟

تحدث بسبب تناول اللحوم، أو الدواجن، أو البيض أو منتجاته غير المطهية جيدًا. ويمكن تصنيف معظم أنواع عدوى السالمونيلا على أنها إنفلونزا المعدة (التهاب المعدة والأمعاء). وأعراضها هي كالتالي:

الغثيان

قيء

تشنجات البطن

إسهال

الحمى

قشعريرة

الصداع

دم في البراز

- ما هي أسباب الإصابة بها؟

تعيش بكتيريا السالمونيلا في أمعاء البشر والحيوانات والطيور. حيث يصاب معظم الأشخاص بالسالمونيلا عن طريق تناول أطعمة ملوثة بالبراز. تتضمن الأطعمة الملوثة الشائعة ما يلي:

اللحم والدواجن والمأكولات البحرية النيئة. قد يصل البراز إلى اللحوم والدواجن النيئة خلال عملية الذبح. وقد تتلوث المأكولات البحرية إذا ما تم جمعها من مياه ملوثة.

البيض النيئ. بينما قد تبدو قشرة البيضة حاجزًا مثاليًا لمنع التلوث، إلا أن بعض الدجاج المصاب ينتج بيضًا يحتوي على السالمونيلا قبل حتى أن تتكون القشرة. يتم استخدام البيض النيئ في بعض أنواع المايونيز والصلصة الهولندية التي يتم تصنيعها بالمنزل.

الفاكهة والخضراوات. قد يتم ري بعض المنتجات الطازجة، وخاصة الأصناف المستوردة، في الحقول أو غسلها بمياه ملوثة بالسالمونيلا.

أيضًا يمكن أن يحدث التلوث في المطبخ، عندما تتلامس العصارة من اللحوم والدواجن النيئة مع الأطعمة غير المطهية، مثل السلطات.

Advertisements

أشارت أيضًا إدارة المواد الغذائية والعقاقير (Food and Drug Administration) أن بعض حالات تفشي السالمونيلا حدثت بسبب توابل ملوثة. تبحث الإدارة عن طرق لزيادة أمان التوابل.

تصبح العديد من الأطعمة ملوثة عند تحضيرها عن طريق أشخاص لا يغسلون أيديهم جيدًا بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات. يمكن أن تحدث العدوى أيضًا إذا لمست شيئاً ملوثًا بالبكتيريا، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، وخاصة الطيور والزواحف، ثم تضع أصابعك في فمك.

الوقاية

وضعت وزارة الزراعة الأمريكية خطة عمل لمكافحة السالمونيلا، حيث تنطوي هذه الخطة على تحديث نظام التفتيش على مذابح الدواجن وتحسين برامج أخذ العينات وإجراء الاختبارات للدواجن واللحوم. وتهدف الخطة إلى تقليل عدد حالات الإصابة بعدوى السالمونيلا في الولايات المتحدة.

وأيضًا يمكنك الحرص على تجنب نقل البكتيريا للآخرين. تتسم الطرق الوقائية بأهمية خاصة عند إعداد الطعام أو توفير الرعاية للرضع وكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعفًا في جهاز المناعة. تأكد من طهي الطعام جيدًا وقم بوضعه في الثلاجة أو تجميده على الفور.

اغسل يديك

يمكن أن يساعد غسل اليدين جيدًا في تجنب انتقال بكتيريا السالمونيلا إلى فمك أو إلى أي طعام تقوم بتحضيره. اغسل يديك بعد:

استخدام المرحاض

تغيير الحفاضة

التعامل مع لحوم أو دواجن نيئة

تنظيف براز الحيوانات الأليفة

لمس الزواحف أو الطيور

احرص على فصل الأشياء عن بعضها

وللحيلولة دون حدوث التلوث التبادلي:

قم بتخزين اللحم والدواجن والمأكولات البحرية النيئة بعيدًا عن الأطعمة الأخرى في ثلاجتك

وإذا أمكن، فأحضر لوحين لتقطيع الطعام في مطبخك — أحدهما للحوم النيئة والآخر للفواكه والخضراوات

لا تقم مطلقًا بوضع الطعام المطهي في طبق غير مغسول كان به لحمًا نيئًا

تجنب تناول البيض النيئ

تحتوي عجينة الكعك، والآيس كريم المُحضر منزليًا، وشراب البيض على بيض نيئ. وإذا كان لا بد لك من تناول البيض النيئ، فتأكد من بسترته.