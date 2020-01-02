يهدد بالجفاف.. مضاعفات خطيرة يسببها برد المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:
برد المعدة يعد من الإصابات الشائعة في فصل الشتاء، ويعرف علميًا باسم الالتهاب المعوي أو التهاب المعدة الفيروسي، ويحدث نتيجة انتشار فيروسات التي تنتقل من شخص إلى أخر.
وأعراض برد المعدة تتشابه مع أعراض الأنفلونزا، وفي الغالب تصيب الأطفال وكبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة، وأسباب برد المعدة متعددة وللتعرف عليها اضغط هنا.
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