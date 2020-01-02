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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي:
تسعى كثير من السيدات للتغيير من مظهرهن لتكن أكثر جاذبية خاصة مع قدوم عام جديد يحمل صيحات تجميلية أبرزها وأكثرها هوسًا للمرأة تغيير لوان الشعر.
نستعرض لكم في السطور التالية درجات صبغة الشعر الرائجة في 2020 حسب موقع beauty style.
- Silver Blonde اللون البلاتيني
لم يعد صبغ الشعر بأكمله باللون البلاتيني هو موضة 2020 فقط ولكن يمكنك إضافة ظلال اللون الأشقر لخصلات شعرك لتضفي إليكِ جاذبية، وتُشعرك بالتغيير.
- Lilac Hair اللون الأرجواني
اللون الأرجواني قد يشعر البعض وكأنه يعطي لهم سناً أكبر، ولكنه لون جريء ومن أبرز صيحات 2020 ولكنه مناسب أكثر لأصحاب البشرة البيضاء.
- Caramel Highlights لون الكراميل
هو عبارة عن دمج كل من اللون البني الشيكولاتة والكراميل، وهي مزيج بين الأصفر والبني وتتناسب مع أغلب أنواع البشرة سواء بيضاء أو حنطية.
- ألوان الباستيل
صبغ الشعر بلون من ألوان الباستيل هو أكثر موضات الشعر جرأة وحيوية، لذا يمكنكِ إضافة لون من ألوان الباستيل إلى نهاية شعرك أو خصلات منه لتضفي عليه الجرأة والحيوية.
- Dark Chocolate Brown اللون البني الشيكولاتة
هو أكثر الألوان المحببة للسيدات، كونه يناسب جميع ألوان البشرة، وكلما كان لون شعرك الأساسي مائلاً للبني كلما كانت درجة البني الشيكولاتي واضحة وجذابة.
- الأحمر المائل للبرتقالي
اللون الأحمر المائل للبرتقالي هو لون نابض بالحياة، وغني بالطاقة وهو اللون الأكثر رواجاً ومناسب لأصحاب البشرة السمراء والحنطية والبيضاء.
- Shadow Roots
يركز بشكل أساسي على صبغ وإضافة لون لجذور الشعر، فقط عليكِ إضافة لون أغمق من لون شعرك الأساسي لعمل تباين وظل يزيدك حيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها ألوان الباستيل.. إليكِ قائمة بألوان صبغات الشعر في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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