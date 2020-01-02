صرخة أب: "مراتي حارماني من رؤية بناتي.. اشتريت عروستين لعبة بنيمهم جمبي"

"عندي بنتين زي القمر محروم منهم، حاولت كتير أشوفهم لكن أمهم محامية ومنعاني، من أني أشوفهم، رافعة عليا 38 قضية، من كتر اشتياقي لبناتي اشتريت عروستين لعبة وبنيمهم جنبي".

يسرد "محمد ا." معاناته، قائلا إنه تزوج منذ 7 أعوام وكانت الحياة مستقرة حتى طلبت منه زوجته أن تنضم للنقابة التابعة لها "نقابة المحامين"، وضغطت عليه كي تعمل محامية تحت التمرين بمكتب أحد المحامين، وكانت تترك بناته برفقة شقيقاته البنات، واستمر الوضع هكذا حتى تعرض الزوج لحادث وحدث له كسر بقدمه.

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وأضاف الزوج لـ"الوطن"، أنه طلب من زوجته أن تظل بجانبه نظرا لعدم قدرته على خدمة نفسه، فرفضت ترك عملها لرعاية زوجها في تلك الظروف التي يمر بها، واختلقت مشكلة قامت على إثرها بترك المنزل وزوجها مصاب، وتركت له ابنته الكبرى، وأخذت البنت الصغيرة، فأحس الزوج بالعجز بعد أن أصبح غير قادر على تنقيذ طلبات ابنته، بسبب إصابته".

تابع: "روحتلها عشان أرجعها بيتها ورجلي مكسورة ومش عارف أمشي عليها هزأتني وطردتني، وبعد 3 أيام بالضبط رفعت عليا قضية خلع وتبديد قايمة ونفقة"، ورفضت الزوجة جميع الحلول الودية وبعدها طلقها الزوج تجنبا للفضائح التي يتعرض لها من قبل أم أولاده، ومنذ تلك اللحظة وهو لا يراهم، وفقا له.

يستكمل الزوج وصف معاناته: "عملت محضر لرؤية بناتي، وهددتني قالتلي لو نفذت الحكم وجيت تشوفهم هيتقبض عليك وأنت عليك بدل الحكم 10"، مضيفا أن والدة الطفلتين دائما ما تحاول تشويه صورته أمام أولاده، فعندما اتصل الأب بابنته الكبرى "سجدة" صاحبة الـ6 أعوام، كان ردها عليه أنها لا تريد محادثته بسبب سرقته كراستها والأقلام الخاصة بها، متابعا: "أمهم مفهماهم إن أي حاجة بتضيع منهم أنا اللي بسرقها".