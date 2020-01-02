مكياج عيون صيف2020 ألوان حيوية جذابة

إن كنت من محبات مكياج العيون ذات الألوان الحيوية والجذابة، فإن هذا الصيف هو الوقت المثالي لاعتماد مكياج العيون بالألوان المختلفة، كالأحمر والأزرق والأخضر... والابتعاد عن الألوان التقليدية والداكنة، حيث أن مكياج العيون الملون سيكون الاتجاه الأبرز في عالم موضة مكياج صيف 2020 وفي ما يلي، سنقدم لك مجموعة من أجمل أساليب مكياج العيون لصيف 2020

مكياج عيون أزرق

إن كنت من محبات مكياج العيون الملون والناعم، فلا تترددي هذا الصيف باعتماد مكياج العيون الأزرق، بحيث تطبقين الظلال الزرقاء على طول الرمش العلوي وتحت الرموش السفلية، واستخدمي فقط الماسكرا لتعزيز طول الرموش وتكثيفها.

مكياج عيون أحمر

سيكون مكياج العيون الأحمر اتجاها بارزاً خلال هذا الصيف، فلا تترددي في اعتماده خلال السهرات والمناسبات لكن بطريقة ناعمة بعيداً عن المبالغة، بحيث تستخدمين ظلال العيون الحمراء على الجفن العلوي المتحرك فقط، ومن ثم تضعين طبقات عدة من الماسكرا لتعزيز جمال عينيك ونظراتك.

مكياج عيون أخضر

اللون الأخضر هو أيضاً أبرز اتجاهات موضة المكياج لهذا الصيف، لذلك سيكون مكياج العيون الأخضر خياراً رائعاً لك إن كنت من محبات هذا اللون، بحيث تطبقين الظلال باللون الأخضر النعناعي فوق الرموش العلوية، وترسمين خط أيلاينر مجنح عند زاوية العين الخارجية. واحرصي على استخدام الماسكرا أو الرموش الاصطناعية.

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مكياج عيون نحاسي براق

إذا كنت تمتلكين عينين زرقاوين، فإن مكياج العيون النحاسي البراق سيكون خياراً مثالياً لك خلال هذا الصيف، حيث سيعزز من جمال ملامحك ويمنحك طلة مفعمة بالأنوثة. قومي بواسطة فرشاة متخصصة، بتطبيق ظلال العين النحاسية البراقة، على طول الرموش العلوية، على أن تكون مسحوبة قليلاً الى خارج العين، وتحت الرموش السفلية.

مكياج العيون الباستيل

ألوان الباستيل ستكون أيضاً خياراً رائعاً لـ مكياج عيون منعش وحيوي ومميز، لا سيما إن اعتمدتها بشكل هندسي ولافت. بحيث ترسمين بواسطة الأيلاينر ثلاثة خطوط هندسية بألوان الباستيل، على أن تبدأ من مدمع العين وتكون مسحوبة خارج العين، وصولاً الى زاوية العين الخارجية. وللابتعاد عن المبالغة، احرصي على عدم استخدام الكحل أو ظلال العيون.

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