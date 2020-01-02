تعرفي على الوقت المناسب لارتداء الأطقم الكاملة كالألماس

عند زيارة الأماكن العامة أو الخاصة، وتلبية الدعوات للمناسبات المختلفة، علينا أن نكون حريصين بما نرتدي من اكسسوارات نكمل بها زينتنا، لا تؤدي إلى شعور الآخرين بالانزعاج، أو بأننا نود أن نريهم كل ما في خزانتنا من مجوهرات.

• المساء، هو الوقت المناسب لارتداء الأطقم الكاملة كالألماس، حيث العقد والسوار والحلق وأحياناً ساعة اليد، تمثّل طقم المجوهرات الأفضل للحفلات الرسمية جداً كالأعراس، والسهرات.

• الأقراط المرصعة بأحجار ثمينة، يحدد حجمها وموديلها موعد ارتدائها. الأقراط الألماسية صغيرة الحجم والناعمة مثلاً، تناسب النهار، أما التي تتدلى منها حبة لؤلؤ أو ألماس وحجمها كبير، ومرصعة بأحجار ثمينة، فإن وقتها هو الليل واللقاءات المسائية.

• تجنبن ارتداء العقد و«البروش» في ذات الوقت. في حال الرغبة بارتداء «البروش» يجب الاكتفاء بالحلق والخاتم فقط. كما أن مكان «البروش» الصحيح يكون بمستوى الكتف، وليس بمحاذاة الصدر.

• في حال ارتداء ياقة عالية، يستحسن استبدال القلادة بالسلسال الطويل، أو «البروش».

• ارتداء الأساور يجب ألا يتعارض مع مكان ارتداء الساعة.

• الابتعاد عن لبس الخواتم الكبيرة في اليد اليمنى، لكي لا تزعج الطرف الآخر أثناء المصافحة. كما أنه من غير المقبول وضع خاتمين كبيرين في اليد الواحدة، خاصة إذا كانا مرصّعين بالأحجار الكريمة.

• مراعاة المكان أثناء اختيار القطع المراد ارتداؤها. فالمكاتب والمكتبات والمراكز الدينية وقاعات الدراسة التي تتطلب هدوءاً، لا تحتمل لبس المجوهرات التي تسبب ضجيجاً أثناء الحركة.

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