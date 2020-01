معلومات عن إيميلي بلانت بطلة الجزء الثاني من فيلم A Quiet Place

طرحت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "باراماونت"، الإعلان الترويجى الأول للجزء الثانى المنتظر من فيلم الرعب "A Quiet Place"، عبر قناتها الرسمية على بموقع "يوتيوب".

وحقق إعلان الفيلم الترويجى نسب مشاهدات تخطت نصف المليون مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة على طرحه، والفيلم بطولة النجم كيليان مورفى والنجمة إيملى بلانت.

معلومات عن إيميلى بلانت بطلة فيلم A Quiet Place

ولدت إيميلي بلانت عام 1983، في لندن.

بدأت مشوارها الفني عام 2001، عندما مثلت في مسرحية العائلة الحاكمة.

في عام 2003 ظهرت إيملي لأول مرة على شاشة التلفزيون في الفيلم التلفزيوني الملكة المحاربة، لتستمر بعد ذلك بتقديم المزيد من الأعمال حتى يومنا هذا.

عاشت في عائلة من أب وأم وأربع أبناء ويأتي ترتيبها الثانية بينهم.

تلقت تعليمها في مدرسة ايبستوك في روهامبتون في لندن، وعندما كانت طفلة في عمر ال 8 سنوات كانت تعاني من مشكلة في اللفظ وهي التأتأة.

تخلصت من مشكلة التأتأة وهى في عمر الـ 12 عامًا.

أبرز أعمالها الفنية

كانت بدايات ظهور إيميلى بلانت في أدوار متعددة مثل Foyle`s war عام 2000 وكذلك Henry VIII عام 2003، وتوالت بعد ذلك أعمالها لتثبت نفسها على المسرح والتلفزيون حيث تميزت بالإتقان للعديد من الأعمال منذ البدايات.

عام 2013 مثلت في فيلم The House Magic، عام 2014 ظهرت برفقة توم كروز في فيلم Edge of Tomorrow، وفيلم The Girl Of The Train.

عام 2018 ظهرت أيميلي أيضاً في واحد من أهم مشاركاتها في السنوات القليلة الماضية وهو فيلم A Quiet Place.