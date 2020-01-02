هايدي موسى تعلق على التحرش بفتاة المنصورة: "البنات بيترعبوا من جروب العيال"

علقت الفنانة هايدي موسى، على واقعة التحرش الجماعي بفتاة في ليلة رأس السنة، بمدينة المنصورة، والتي حاوط خلالها عشرات الشباب فتاة ترتدي ملابس قصيرة، وسط صراخ وبكاء الفتاة، فيما حاول البعض حمايتها وإنقاذها من الزحمة ووضعها في سيارة لتنطلق بها بعيدًا عن مكان الواقعة.

وقالت "موسى"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بمناسبة فيديو التحرش بالبنت اللي منتشر، من يومين كنت في نادي وعاملين حفلة لمجموعة كبيرة من الرائدات في النادي، وكلهم كبار في السن فوق السبعين والتمانين".

وأضافت: "وأنا بتكلم معاهم حسيت إن حصلي نقلة ثقافية من مستوى الرقي والتحضر والثقافة، سواء في اللغات أو الإتيكيت، ومشيت اليوم ده وأنا حزينة على مستوى الجيل والشباب اللي بشوفهم في الشوارع ومش فاهمة إزاي دول أحفاد دول، أو إزاي أصلا المجتمع إللي ربى دول هو اللي ربى دول بجد".

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واختتمت حديثها: "إيه أوجه الاختلاف وإزاي دلوقت أي بنت سواء لابسة كويس أو وحش مضطرة لو لقت جروب عيال لا يتعدو 16 سنة تترعب، وتمشي في نص الشارع، مش معقول إن السوشيال ميديا والفيديوهات الأرف المنتشرة هي السبب الوحيد".

التحرش بفتاة المنصورة

وكانت فتاة قد تعرضت لتحرش جماعي في ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية، في منطقة "المشاية"، بمدينة المنصورة، وحاول بعض الشباب إنقاذها بوضعها داخل سيارة لحمايتها.

وانتشرت تلك الواقعة عبر "السوشيال ميديا"، حيث جرى توثيقها في فيديو بث عبر "فيسبوك"، وكانت الفتاة تصرخ وتستغيث بمن حولها خوفا من المتحرشين.

وتحفظت "الوطن" عن نشر الفيديو الذي يتضمن لقطات مسيئة لا يليق نشرها ضد فتاة تعرضت لتحرش جماعي.