نصائح للحصول على قسط كاف من النوم لتجنب زيادة الوزن

يزداد وزن الإنسان بسبب عدم الحصول على قسط كاف من النوم، وذلك لعدة أسباب بينها زيادة التوتر العصبي والضغط، وللتغلب على قلة النوم التي تتسبب في زيادة الوزن قدم موقع "health line"، مجموعة من النصائح بينها:

النوم الكافي

ينبغي على المرء الحصول على فترة كافية من النوم تمتد بين 7 و8 ساعات ليلاً، مع تجنب تناول الطعام قبل الذهاب للنوم مباشرة.

تناول الوجبات بشكل منتظم

لضمان إفراز الهرمونات بسلاسة، أوصت المجلة الألمانية بتناول الوجبات الغذائية بين 3 و4 مرات في اليوم بشكل منتظم، مع وجود فترات بينية بين الوجبة والأخرى، بالإضافة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يشتمل على العناصر الغذائية الهامة.

ممارسة الرياضة

تساهم الرياضة في التخلص من التوتر والشعور بالسعادة والتوازن الهرموني في الجسم.