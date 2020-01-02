هيفاء وهبي تنشر صور جديدة من حفلها بمصر: "ليلة ساحرة"

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شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعي حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صور جديدة من حفلها الأخير بأحد فنادق القاهرة الكبرى، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.
ونشرت "هيفاء" 8 صور لها، خلال الحفل، الذي أطلت على جمهورها به بفستان أخضر اللون، تميز بأنه لامع وطويل وذو فتحة جانبية ومكشوف البطن، بالإضافة إلى الشعر الأشقر، معلقة بالإنجليزية: "ليلة ساحرة.. ليلة من أجمل ليالي رأس السنة في مصر".
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 118 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال يا هيفاء"، و"عيني وجعتني من الألوان.. مفيش تناسق خالص"، و"جميلة".
يشار إلى أن هيفاء وهبي شاركت في بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، المقرر عرضه قريبا، بعد فترة غياب عن السينما، بصحبة أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة وأحمد داوود، والفيلم للمخرج محمد حماقي.
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