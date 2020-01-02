إليكِ طرق تنسيق الألوان مثل مصممي الأزياء المحترفين لتساعدك عند اختيار ملابسك

تنسيق الألوان علم وفن يعتمد على كيمياء الألوان حين تمتزج ببعضها مخرجة صورة معينة وعلى الذوق العام لاختيارك ، التركيبات الكلاسيكية في الألوان كالأبيض مع الأسود و البني مع البيج وهكذا والتي بناء عليها نشأت فكرة (الطقم ) يعني أشتري هذه البلوزة لأرتديها مع هذه الدرجة من الحجاب وهكذا لم تعد رائجة وسمح الإبداع لمصممي الأزياء باختلاق mood boards (تركيبات لونية ) أكثر تنوعا و تغييرا .

ولمساعدتك في اختيار ملابسك والجرأة في تركيب تنويعات لونية مختلفة عن التقليدي المتعارف عليه تحتاجين إلى مطالعة أفكار المصممين المحترفين وأسلوبهم في تجميع الألوان في عدة سياقات وكيف يستخدمون مخيلتهم وجمال الطبيعة في الخروج بتصور ذهني للنقوش والتصاميم والألوان التي سيكون خط أزيائهم القادم مبنيا عليها ..

و هناك العديد من قوالب ال mood board المعدة مسبقا لمساعدتك في تخيل شكل الملابس وكيف سيكون شكل الألوان سويا وقد يضاف إليها الاكسسوار وكل شيء وبذلك تتمكنين أولا من اكتساب بعض المعلومات المفيدة عن الألوان و درجاتها مما يساعدك في تغيير نظرتك في محتويات دولابك وتجربة بعض التجميعات الجديدة التي لم تفكري بها من قبل ، وأيضا لتكتسبي الجرأة على تكوين ذوقك الخاص فيما ترتدين و تخلقين من نفسك تصورات جديدة تستطعين تخيل نتيجتها النهائية بصريا قبل تجربتها في الحقيقة .

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