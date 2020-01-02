للمقبلات على الزواج.. 9 نصائح مهمة عند شراء نجف المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

تحتار كثير من الفتيات المقبلات على الزواج في تنسيق المنزل وجعله في أبهى صورة، ومن المشكلات التي تواجهن اختيار النجف المناسب، إذ أنها من القطع الأساسية في الديكور التي تُستخدم للإضاءة فتمنح المنزل مظهرًا أنيقًا وجذابًا.

لذلك نقدم لكِ عزيزتي مجموعة من النصائح تساعدك على اختيار النجف المناسب، وفقا لمهندسة الديكور هالة حمدي:

- تأكدي قبل الشراء من تفاصيل الإضاءة الداخلية للمنزل لمعرفة إن كنتِ تحتاجين إلى نجف في الغرف المختلفة أم لا.

- احرصي على تحديد مقاسات غرف منزلك لتشتري نجف ذات حجم مناسب لمساحة منزلك.

- يجب عليك قبل الشراء النظر إلى استايل الأثاث الغرفة.

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- تجنبي شراء نجف ذو حجم كبير، فإذا كانت غرفة منزلك صغيرة سيجعل ذلك الغرفة تبدو أصغر.

- احرصي عند تعليق النجف من التأكد من عدم وجود ظلال مزعجة في الحائط.

- لا يٌفضل استخدام النجف "الشمع" إذا كان أثاث منزلك مودرن، لأنه لا يناسب نوعية هذا الأثاث.

- يُنصح بشراء نجف"ليد"، يصلح إذا كان أثاث منزلك مودرن أو نيو كلاسيك، ولا يصلح إذا كان الأثاث من النوع الكلاسيك.

- يجب عليك شراء نجف "كريستال" والشمع للأثاث الكلاسيكي ليمنح منزلك مظهرا جماليا.

- عند اختيار نجف غرفة السفرة يٌنصح باختيار نجف" كريستال" متوسط الحجم بسيط في شكله حتى يضفي على الغرفة شكلًا رائعًا.