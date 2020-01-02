نجلاء بدر تحن لأيام الطفولة والمراهقة بصور الماضي.. وتفحم متابعة: إنتي مسكينة

نشرت الفنانة نجلاء بدر، صورا لها من مراحل مختلفة من عمرها، على صفحتها على موقع "إنستجرام"، أثارت دهشة وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في آن واحد، حيث بدت "نجلاء" ممتلئة إلى حد ما.

الأمور لم تسر على ما يرام، حيث وجهت إحدى المتابعات نجلاء تعلقيا يبدوا أنه أغضبها، حينما قالت إنها خضعت لعملية جراحية، لترد الفنانة عليها واصفة إياها بـ"المسكينة"، وهنا ينطلق جمهور الفنانة مدافعا عنها.

وكتبت نجلاء بدر على إحدى صورها من مرحلة الطفولة، "إوعى وشك بقى وهنا الضربة القاضية .. مرحلة ابتدائي".

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ونشرت صورة أخرى من المرحلة الثانوية.

وكتبت على صورة أخرى، "هي دي بقى بعد الجامعة مع أصحابي راندا و غادة، وداليا، أول سنة بعد التخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة، أحلى و أجمل أصحاب وأيام، شايفين الكاميرا اللي على الترابيزة".

وتشارك الفنانة نجلاء بدر، في مسلسل "البرنس"، أمام الفنان محمد رمضان، من إخراج محمد سامي، استعدادًا لعرضه في رمضان 2020.