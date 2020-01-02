شنت الدكتورة سالي فتحي، إخصائي الطب النفسي، هجوما عنيفا على بعض الفتيات اللائي بررن سبب واقعة التحرش الجماعي بفتاة في المنصورة، بملابس الضحية القصيرة، وذلك عبر فيديو بثته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت سالي: "كام واحدة محجبة كتبت تستاهل، وواحد تحرش بيها، الناس اللي قالت تستاهل اتعرضوا للتحرش، كل صحابي المحجبات وغير المحجبات تم التحرش بيهم، الموضوع مالوش علاقة بالحجاب، ليه علاقة بالتربية".
وأوضحت أن الحجاب أو التعري ليس له علاقة بالتحرش الجنسي، "ده مبرر متخلف، زي إننا نسرق الأغنيا اللي بيظهروا غناهم لأنه نفس المبرر، إننا نتحرش باللي بتبين جسمها، أنا اتصدمت وأنا بتفرج على الكومنتات دي".
التحرش بفتاة المنصورة
وكانت فتاة قد تعرضت لتحرش جماعي في ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية، في منطقة "المشاية"، بمدينة المنصورة، وحاول بعض الشباب إنقاذها بوضعها داخل سيارة لحمايتها.
وانتشرت تلك الواقعة عبر "السوشيال ميديا"، حيث جرى توثيقها في فيديو بث على "فيسبوك"، وكانت الفتاة تصرخ وتستغيث بمن حولها خوفا من المتحرشين.
كانت هذه تفاصيل خبر إخصائية نفسية تهاجم بنات بررن التحرش بـ"فتاة المنصورة": مش بالحجاب.. بالتربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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