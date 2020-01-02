خدمة الاتصال الهاتفي تتوقف على خط نجدة الطفل 4 ساعات الجمعة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن توقف خدمة الاتصال الهاتفي على خط نجدة الطفل 16000 يوم الجمعة الموافق 3 يناير في الفترة من الثانية صباحا وحتى السادسة صباحا.

يأتي ذلك نظراً لوجود أعمال تطوير وإصلاحات في النظام الآلي وخطوط الاتصال، على أن يتم استقبال البلاغات من خلال صندوق رسائل الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال فترة العطل.