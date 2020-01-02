ابن خالة نجوى قاسم يروي ذكريات الطفولة والشباب و"اللحظات الأخيرة"

"زهرة البيلسان، قطعة الكريستال، المراسلة الحربية"، هكذا عُرفت الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، التي بدأت انطلاقتها المهنية خلال عام 2003، كمذيعة ومراسلة ميدانية، حيث شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب خلال مشوارها المهني، ورحلت عن دنيانا صباح اليوم، إثر تعرضها لنوبة قلبية، ألمت بها خلال تواجدها بشقتها في دبي.

وأكد المحلل السياسي فادي وليد عاكرم، خبر وفاة ابنة خالته الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، خلال حديثه لـ"الوطن"، مشيرًا إلى أن خبر الوفاة كان كالصاعقة التي لحقت به، "نجوى قريبتي وربيانين سوا، هي من جيل أكبر مني شوي، هاتفني صديق مقرب لي مقيم بدبي، ولم أستطع تصديق الخبر، ما جعلني أٌجري عدة اتصالات أخرى للتأكد من صحة النبأ، وهو وفاتها داخل شقتها بدبي، إثر تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة، حيث لم تكن تعاني سوى من مشكلات صحية عادية مثلها كباقي الأشخاص، ولكنها رحلت عن العالم في هدوء تام".

وتحدث عن الذكريات التي جمعته بالإعلامية الراحلة، قائلا: "هناك ذكريات عدة جمعت بيننا منذ أن كنا بمرحلة الطفولة حتى أصبحنا بمرحلة النضج والشباب، ولعلها أبرزها كانت مواقفنا أثناء التظاهرات خلال فترة الثمانينات وبداية التسعينات، عقب انتهاء الحرب الأهلية، التي كانت من أوائل التظاهرات التي اندلعت وشهدتها لبنان، ضد الحكومات السابقة، فكانت ذات شخصية قيادية سواء على الصعيد الشخصي والمهني، واستطاعت إثبات براعتها وجدارتها حينما دخلت المجال الإعلامي من خلال تلفزيون المستقبل، كان الجميع يحسدها على طريقتها في التعامل مع الآخرين".

"نجوى كانت رمزًا للقوة والنجاح فكانت تجمع من الصفات أجملها"، هكذا وصف المحلل السياسي، شخصية الإعلامية الراحلة، "اتسمت نجوى بجميع الصفات التي يمكن أن توضع في شخص، فكانت الشخصية القوية والرزينة والراكزة، جميع الصفات الحسنة عُرفت بها، كنا قريبين على المستوى الشخصي كوننا من نفس العائلة وأيضًا كان بيننا تناغم على المستوى المهني، سواء في الصحافة والسياسة".

وعن آخر أيام للراحلة، قال فادي، "كانت نجوى تتردد بين الحين والآخر على بلدتنا (جون) في لبنان، وتزور عائلتنا بالضيعة، حيث تمتلك أسرتها منزلًا ببيروت، فكانت تزور العائلة وتحاول الاطمئنان عليهم، ولسوء الحظ لم نتقابل مع بعضنا البعض خلال الفترة السابقة، لاشغالنا في شؤون حياتنا، كونها تقيم في دبي وأنا أُقيم بمصر".

وعن الأشخاص المقربين لها خلال الفترة الأخيرة، أوضح: "كانت نجوى تقطن بمفردها في منزلها بدبي، وكان أشقاؤها يترددون عليها للاطمئنان عليها، كونها وحيدة، وكانت الصحفية ديانا مقلد، من أكثر الشخصيات والصديقات المقربة لها".

"محدش كان متوقع ما حدث"، هكذا واصل عاكرم، حديثه عن الراحلة، مشيرا إلى أن الجنازة ستكون في مسقط رأسها ببلدة جون، ويجري حاليا التحضير لاستلام الجثمان من دبي لنقله إلى لبنان.

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وفاة الإعلامية نجوى قاسم

توفيت الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، المُذيعة بقناة "العربية الحدث"، ظهر اليوم، وفق ما أعلنه مالك الروقي مدير أخبار "Mbc" بالسعودية، في حين لم تعلن قناتها نبأ الوفاة بشكلٍ رسمي حتى الآن.

ونعى "الروقي" عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، المُذيعة الراحلة، قائلًا: "وفاة الزميلة نجوى قاسم، مذيعة قناة العربية.. كل التعازي للزملاء ولعائلتها".