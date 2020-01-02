تعرف على أهم قواعد تعلم إتيكيت المائدة للأطفال

لا يقتصر فن تعلم الإتيكيت على الكبار فقط، وإنما الأطفال لهم نصيب منه، فالآباء والأمهات يسعون جاهدين لتربية أطفالهم تربية صالحة. في ما يلي بعض الآداب، التي لا بد من تلقينها للأطفال منذ بداية مقدرتهم على الجلوس على طاولة الطعام بمفردهم.

• علموهم عادة غسل اليدين قبل الجلوس على طاولة الطعام.

• حددوا لهم مكاناً محدداً على السفرة وألزموهم بعدم تغييره، هذه الطريقة تجعلهم يحترمون روتيناً ونسقاً معيناً في موضوع تناول الوجبات اليومية.

• اجعلوهم يضعون أيديهم على الفخذين عند وقت انتظار الطعام بشكل مربع، وألا يضعوها على الطاولة.

• لا تتركوهم يلعبون بالأشياء وأدوات الطعام الموجودة أمامهم، كالملعقة أو الصحون أو الأكواب، وحثوهم على التزام الهدوء واحترام جميع من يجلسون على طاولة الطعام.

• دربوهم على طريقة الجلوس بشكل مستقيم وعدم التمايل.

• علموهم تناول الطعام بالشوكة والسكين، وكيفية تقطيع اللحم مثلاً من دون أن يجرحوا أنفسهم، كوضع السكين باليد اليسرى وتوجيه الطرف الحاد نحو قطعة اللحم التي تم تثبيتها بواسطة الشوكة باليد اليمنى.

• دربوهم على كيفية استخدام المنديل في حالة العطس أو الانتهاء من تناول الطعام.

• عرّفوهم بترتيب الأطعمة بداية بالمقبلات كالسلطات والشوربات، ومن ثم الطبق الرئيسي فالحلو والفاكهة والمشروبات.

• علموهم مفردات وعبارات الانصراف في حال انتهى الجميع من الطعام، والتوجه إلى المغاسل مباشرة لغسل اليدين.

• في حال انتهى الجميع من تناول الطعام، ومكوثهم على الطاولة، فإنه من الجيد إشراك الطفل في محادثات الكبار بين الفترة والأخرى، مما سيعزز ثقتهم بأنفسهم وكسر حاجز الخوف والخجل فيهم.

قد يهمك أيضا:

تعرفي علي قواعد الإتيكيت التي يجب تعليمها لطفلكِ

قواعد الإتيكيت التي يجب اتّباعها لنجاح الرحلة رفقة الأصدقاء