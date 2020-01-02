إزاي تجدد أثاث منزلك القديم بدون تكاليف؟.. 7 أفكار توضح لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

لا شك أن تجديد أثاث المنزل يضفي بهجة وروح عليه، ويشعرك بالتغيير، ومع الاستخدام الكثير لقطع الأساس تتعرض للتآكل فنبدأ في البحث عن قطع جديدة إلا أنه أحيانا تكون لبعض قطع الأثاث ذكريات غالية ولا نريد التخلص منها.

يستعرض لكم الخليج 365 وفقًا لمهندسة الديكور هالة حمدي، أهم الأفكار لتجديد أثاث منزلك القديم والاحتفاظ به، وهي كالتالي:

- الأثاث يعتمد بشكل كبير على مساحة الغرف، واختيار أثاث حجمه مناسب لمساحة المنزل يعطي انطباعًا بالراحة.

- تذكر دائمًا أنه يمكنك إعادة طلاء بعض الأدراج القديمة لتظهر بشكل أنيق.

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- إذا كنت تريد تجديد الأنتريه القديم.. يمكنك تغطية الأجزاء الخشب من الأنتريه ليعطي مظهرًا جديدًا.

- يمكن أيضًا إصلاح الكراسي القديمة وإعادة طلائها بألوان مختلفة مرة أخرى.

- كما يمكن تجديد السفرة القديمة من خلال طلائها بألوان مختلفة مثل "الأبيض والفضي والبيج والذهبي"، وكراسي السفرة يتم تنجيدها مرة أخرى.

- احرص على تغيير قماش الأنتريه بألوان عصرية، مع اختيار ألوان مبهجة للشلت إذ تُضفي عليه تغييرًا جذريًا.

- بالنسبة للمطبخ القديم يمكنك تجديده من خلال الطلاء بنفس اللون أو لون مختلف وإضافة بعض المفارش على الأرفف.