أربع طرق للتخلص من اكتئاب الشتاء.. منها الاستيقاظ مبكرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعتبر الاكتئاب الموسمي أحد أنواع الاكتئاب المرتبطة بالتغيرات المناخية، فيبدأ وينتهي في الأوقات نفسها من كل عام، ويعتبر أشهر حالاته التي تبدأ في الخريف وتستمر حتى شهور الشتاء، يشعر المريض في هذا الوقت بالخمول، والاضطراب المزاجي، وقدمت مجلة "فرويندين" الألمانية بعض النصائح للتغلب على هذه الحالة، منها:

- ممارسة الرياضة

من الصعب الاستيقاظ لممارسة الرياضة مبكرًا خلال فصل الشتاء، خاصة إذا كانت في الهواء الطلق، ولكن الأمر يستحق هذا العناء، فممارسة الرياضة تسهم في التقليل من التوتر، كما يفرز الجسم هرمونات السعادة، التي ترفع من الحالة المزاجية بشكل ملحوظ، ويتم تعزيز هذا التأثير عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وذلك بسبب الحصول على الكثير من الأكسجين النقي.

- مقابلة الأصدقاء

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يميل الأشخاص ذوو الحالة المزاجية السيئة إلى الانعزال في المنزل والبعد عن الاختلاط؛ لذلك نصحت المجلة الألمانية المكتئبين بمقابلة الأصدقاء والمعارف وكل من يشعر معه الشخص بالراحة والسعادة.

- تجريب الأشياء الجديدة

البدء في تجارب جديدة يمنح المرء الشعور بالمتعة؛ لذلك تنصح المجلة بتجريب الأمور الجديدة والاستمتاع بالمعايشات المختلفة.

- الاستيقاظ مبكرًا

رغم صعوبة الاستيقاظ والابتعاد عن السرير في الصباح، فإن النوم لفتراتٍ طويلة يزيد من خطر الاكتئاب، وفقًا لما أكدته دراسة لمجلة "سليب"، ونصحت المجلة الألمانية بضرورة الالتزام بفترات نومٍ منتظمةٍ؛ لكي يتمكن المرء من الاستيقاظ مبكرًا في الصباح بصورة أسهل.