أجمل فساتين أنغام في 2019 للقصيرات

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 04:41 مساءً - تميزت اطلالات أنغام في 2019 بالقصات الأنثوية والتطريز الذي يغطي الفستان بالكامل وفي سبيل ذلك تعاونت مع أشهر المصممين اللبنانيين وفي مقدمتهم زياد نكد وزهير مراد.
شاهدي أجمل فساتين أنغام في 2019 واستوحي منها الموديلات التي تساهم في إطالة القامة القصيرة.
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أنغام بفستان مزود ببنطال عالي الخصر
تألقت أنغام قبل أيام في حفل موسم الرياض بفستان أبيض بظهر مزدان بالكشاكش نسقته مع بنطال أبيض من توقيع Honayda لوك محتشم وستايل فخم وعملي أظهرها بقامة أطول بفضل الخصر العالي للفستان.
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فساتين مزدانة بالريش من وحي أنغام
كانت فساتين السهرة المزدانة بالريش نجمة 2019، اختارتها أنغام بقصة محددة للقامة تتسع تدريجيًا من أسفل الركبة مثل الفستان الأزرق من توقيع المصمم العالمي زهير مراد Zuhair Murad أو بتنورة واسعة عالية الخصر مثل الفستان الأبيض من توقيع Honayda.
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فساتين مطرزة بالطول على غرار أنغام
فضلت أنغام إرتداء فساتين السهرة المزينة بالتطريز العمودي بطول الفستان في معظم حفلاتها خلال 2019، ساهم هذا الستايل في الإيحاء بأنها تملك قامة أكثر طولًا خاصة أنها اختارت تصميمات بألوان ناعمة وترابية قريبة للون الجلد مثل فساتين زياد نكد Ziad Nakad.
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فساتين قصيرة من وحي أنغام
تتمسك أنغام في معظم إطلالاتها بفساتين السهرة الطويلة والتي باتت ستايل تتميز به ولا تتخلى عنه ولكن في 2019 أحببنا اطلالتها بالفستان الـ One Shoulder القصير من توقيع زهير مراد Zuhair Murad والذي أبرز طول ساقيها ومنحها قامة ممشوقة ومثالية.
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