أجمل فساتين أصالة وأبرز 4 حيل تزيد من طولها

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 04:41 مساءً - نجحت أصالة في اختيار فساتينها في 2019 بالرغم من بعض الإخفاقات، واكملت تعاونها الناجح مع مصممها المفضل نيكولا جبران، والذي قدم لها مجموعة من التصميمات الفاخرة.
نرصد لكِ في 12 صورة أجمل فساتين أصالة في 2019 ونخبركِ بأبرز الحيل التي تتبعها للحصول على قامة أكثر طولًا.
فساتين أصالة بقصة الـ A Line
تفضل أصالة فساتين السهرة المنفوشة بقصة A line وعادة ما تختارها بقبة V Neck ، مثل الفستان الوردي المغطى بالتطريز من توقيع يوسف الجسمي Yousef Aljasmi، يساهم هذا الستايل في إطالة القامة والرقبة.
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فساتين أصالة بقصة Mermaid
تتمسك أصالة بفساتين السهرة المصممة بقصة حورية البحر Mermaid dresses والتي تمنحها طولًا أكبر مما هي عليه، وتحرص على اعتماد الموديلات المزدانة بتطريز من اللون الأساسي نفسه للفستان، أحببنا اطلالتها بالفستان الأخضر من توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran كذلك الفستان الأسود المزود بكاب شيفون من مجموعة تيما عبيد Tima Abid.
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فساتين أصالة بالخصر العالي
بالنظر إلى اطلالات أصالة في 2019 سنلاحظ تمسكها الدائم بفساتين السهرة عالية الخصر، والتي تمنح قوامها مدًى أطول لا سيما القسم السفلي منه، مؤخرًا تألقت بفساتين بيضاء مزودة بالكاب الطويل من توقيع نيكولا جبرانNicolas Jebran، اطلالات فخمة يمكن أن نقول إنها الأجمل هذا العام.
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فساتين أصالة بكسرات البليسيه
تعشق أصالة فساتين السهرة ذات التنانير البليسيه المكسرة، والتي توحي بأنّ من ترتديها أكثر طولًا، اختارت في إحدى حفلاتها فستان تركواز محدد الخصر، انسجم كثيرًا مع لون بشرتها، كما خطفت الأنظار بفستان وردي مغطى بالتطريز المتقن حول منطقة الصدر، نسقته مع قرط متدلٍّ.
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