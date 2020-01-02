كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 04:41 مساءً - بعد أن اعتاد متابعو الفاشينيستا شوق محمد إطلالاتها التي اعتبرها البعض جريئة بلون الشعر الزهري، ومع مواكبتها لصبغات الشعر العصرية، نشرت شوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لها تميزت فيها بإعادة شعرها إلى درجته الطبيعية، فشاهديها.

شوق محمد تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة

صبغت شوق شعرها بدرجة داكنة من اللون البني، وسرَّحته بشكل "ويفي" ناعم، وارتدتْ مع بداية فصل الشتاء الحالي بلوزة سوداء صوفية وبليزر وبنطالًا بكاروهات حمراء وحذاء بوت أسود، وتجمَّلت بأقراط دائرية باللون الفضي ونظارات شمسية ناعمة باللون الأسود، واعتمدت مكياجًا بسيطًا لإطلالة ناعمة وطلاء أظافر أحمر.

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