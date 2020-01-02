كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 04:41 مساءً - صيحة العبايات المخططة لا تبطل موضتها على الإطلاق، وهي من القطع الأساسية الموجودة بخزانة غالبية الصبايا، بموديلات مختلفة بين الخطوط الطولية والمائلة والعريضة.

كما تنوعت التصاميم للعبايات المخططة باعتماد الخطوط بطريقة غير تقليدية، كالعبايات المخططة من جانب واحد، أو المخططة من الظهر وغيرها من الأفكار.

واليوم اخترنا لك موديلات عبايات خليجية مخططة موضة 2020 من أشهر الماركات.





العبايه المخططة من جانب واحد

العبايه المخططة من جانب واحد





من الموديلات البسيطة التي يمكنكِ اعتمادها للعبايه المخططة هذا التصميم من dar j، مخططة من جانب واحد للجزء السفلي من العبايه، وأعجبنا اختيار لوني الأبيض والرمادي مع العبايه السوادء، لتناسب كل أوقاتكِ المختلفة، ويمكنك اعتمادها بالطريقة الكاجوال والكلاسيك.

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العبايه المخططة مع رسومات هندسية

العبايه المخططة مع رسومات هندسية





يمكنكِ اعتماد العبايه المخططة مع لمسة من الرسومات الهندسية، كهذا التصميم من 1.0.9، مخططة باللون الأصفر، مع رسومات هندسية على الأكمام، لموديل بسيط وعصري مناسب لكل أعمار الصبايا.

من الممكن أن تنسقيها بطريقة شيك مع جزمة نود بدرجات الأوف وايت، وشنطة سوداء بسلاسل معدنية، واختاري الحجاب الأسود لاطلالة متناغمة.

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العبايه المخططة بالأبيض والأسود

العبايه المخططة بالأبيض والأسود





العبايه من thouqbtq مناسبة أكثر للصبايا طويلات القامة النحيفات، مع التصميم المخطط للجزء السفلي للعبايه بخطوط عرضية، لاطلالة أنيقة لخطوط بألوان الأبيض والأسود.

من الممكن أن تعتمديها مع حجابكِ باللون الأبيض، وكلتش بلون فاقع لاسيما بألوان كالأصفر والأحمر، مع جزمة باللون الأسود للمسة أكثر كلاسيكية.

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العبايه بخطوط لامعة كلاسيكية ناعمة

العبايه بخطوط لامعة كلاسيكية ناعمة





هذا التصميم من ms la6o0f يناسب الأجواء المسائية، للخطوط بلمسة لامعة باللون الفضي، ولكنها رفيعة جدًا للصبايا اللاتي لا يفضِّلن الموديلات المتكلفة أو المبهرجة.

من الممكن أن تكملي الأسلوب الكلاسيكي باعتماد كلتش أو شنطة لامعة أو بدرجات النود مع لمسة من الغليتر، مع حذاء النود.

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بهذا الألبوم إليكِ عبايات خليجية مخططة موضة 2020.

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